Супермодель Белла Хадід, яку назвали найкрасивішою жінкою в світі, з'явилася на публіці в "живому" образі

Хадід часто опиняється в центрі уваги, адже її зовнішність не може залишити байдужими. Дівчина не тільки різко скинула вагу заради модних показів, але ще і свого часу стурбувала надмірною худорлявістю. Зрештою, Беллі довелося набирати додаткові кілограми, щоб не виглядати виснаженою.

Тепер дівчина, як видно, в ідеальній для себе формі. З'явившись перед шанувальниками, Белла відчувала себе впевнено і позитивно. З легкою посмішкою на обличчі, модель пройшлася і показала обличчя без безлічі косметики. У простому білому топіку і темно-синіх брюках з високою посадкою зірка виглядала більш ніж впевнено.

Відзначимо, Белла їсть потроху, але часто. Однак, не секрет, що її харчування не можна назвати правильним, так як в меню моделі періодично зустрічаються бургери, картопля фрі і піца. Але завдяки активності, фізичним навантаженням і любові до піших прогулянок, Хадід швидко скидає набране.

Молода супермодель, втім, ніяк не заперечує експериментів з образами і продовжує розбурхувати видом в нових зйомках. Не так давно Белла вирішила поділитися кадрами з фотосесії, в якій позувала в дизайнерських нарядах перед скляними стінами – інсталяціями.

"Перший образ топ, малятко заворожує❤️; perfeita; ви виглядаєте такою щасливою, радий що ти повернулася до роботи; Божественна красоточка😍; такий красивий і дорога людина❤️; УХ ти!!! ти такий милий образ; Оуууу, дзвенить дзвонами; Вау, ангел!; Белла, ти така красива і правда хороша; Аааа приголомшливо; Королева Фенді».

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