MARUV, Анна Корсун, знає, як завести публіку і змусити говорити про себе

Як повідомляє Politeka.net, співачка вважає за краще епатувати шанувальників не тільки розкутими танцями і перформансами на сцені і в кліпах, а й провокаційними нарядами. Латекс, сітка, прозорі тканини, а також високі підбори стали її візитною карткою.

Знімок, на якому вона позувала в новому гарячому образі, зірка показала на особистій сторінці в Instagram.

Виконавиця показала дійсно гарячі фото з нещодавнього міні-виступу. Співачка разом зі своїм гелз-бендом вирушила в в Санкт-Петербург, де для концерту Big Love Show запалила на сцені і показала свої провокаційні танці.

Анна Корсун лише відзначила в публікаціях назву концерту і лаконічно написала: "Про минулу ніч 🔥 мій виступ на Big Love Show".

На виступ Анна одягла лосини, що імітують панчохи. Чорний боді з поясом на талії, який підкреслив груди зірки і її тонку талію. Вона взула шкіряні чорні стріпи на широкій платформі і доповнила образ кокетливим капелюшком.

Безумовно, шанувальники співачки не змогли просто так залишити без уваги її нові фото. Підписники буквально засипали аккаунт MARUV захопленими коментарями. Правда знайшлися і ті, кому наряд зірки абсолютно не сподобався.

"Стильно, яскраво, соковито, пластично, талановито, музично і енергійно і костюм просто шикарний ", "Так хочеться вже нормального одягу ну чесно, неприємно дивитися", "Бомба-гармата-пітарда", "Як завжди відвал всього", "Ікони🔥як же я сумую за цією атмосферою".

Нагадаємо, MARUV повеселилася з чоловіком прямо в ліфті, здивувавши зовнішністю в звичайному житті.

А ще Politeka писала, що MARUV в образі медсестри влаштувала пустощі з Кіркоровим, українці не оцінили.

Також Politeka повідомляла, що MARUV в прозорому боді з ременями похвалилася своїм досягненням.