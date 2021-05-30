Дочка Ані Лорак Соня показала, як сильно любить її красуня-мама
Як пише Politeka.net, Ані Лорак народила Соню 9 червня 2011 року. Малятку зараз 9 років, хоча через кілька років Малятко відсвяткує свій перший ювілей. Малятко вже встигла завести собі аккаунт в Instagram, де ділитися своїми фотографіями, а іноді показує і маму. І хоч у Соні не так багато шанувальників, але дівчинка намагається регулярно робити публікації.
Цього разу Соня опублікувала фото, на якому сиділа в обіймах мами. Красуні були в білих футболках і джинсах, позуючи серед Луки. Лорак взяла за руки красуню-дочку, посміхаючись на камеру.
Фанати відразу почали ставити лайки і писати компліменти зірковій родині:
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"Малятка", "улюблені красуні", "прекрасні ангели", " такі милі і сонячні. Ідеальна сім'я".
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