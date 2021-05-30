Легендарна українська співачка Софія Ротару звернулася до внучки Соні Євдокименко

Як пише Politeka.net, сьогодні, 30 травня, Соня Євдокименко святкує 20-річчя. Молода красуня вже встигла почати кар'єру співачки і моделі, а також знайти нареченого-мільйонера. Софія Ротару вирішила привітати внучку, написавши пост в Instagram:

"Дорога моя Сонечка!

З днем народження!

Будь здорова, щаслива і успішна!

Люблю і пишаюся тобою!".

Відразу під публікацією з'явився Руслан Євдокименко, син Ротару і батько Соні. Він тільки поставив три смайлика у вигляді червоних сердечок.

Фанати теж не залишилися осторонь і почали вітати Соню:

"Щастя величезного чарівній красуні!", "Яка гарна. Благородна краса" ," з Днем народження прекрасну дівчину Софію-молодшу! Нехай буде здорова, успішна і щаслива!", "З Днем народження Софію, бажаємо здоров'я, щастя, удачі, успіхів, натхнення", "яка красива у Вас внучка, Софія Михайлівна! Щастя і здоров'я іменинниці!".

Повідомлялося, що син Софії Ротару Руслан Євдокименко трепетно привітав єдину дочку з 20-річчям.

в цей раз Руслан привітав єдину дочку Соню з її першим важливим ювілеєм – 20-річчям. У соцмережі Руслан опублікував рідкісні фото Соні і з Сонею, на яких можна побачити, як дорослішала дівчина.

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