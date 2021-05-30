Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана похвалилася талантами їх єдиної дочки

Пост батьківської гордості і фотознімки щаслива мама виклала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

"Багато моїх підписників знають, що в молодості я дуже багато років займалася бальними танцями. Потім стався мій перший " переворот», і я пішла з головою в театр і в верхній брейк😆", - написала Сніжана.

За словами Бабкіної, їх 10-річна дочка Веселіна, яка завжди займалася сучасними танцями, виявила бажання піти на перше тренування з бальних танців.

"Пішла і залишилася. Займається всього 2 місяці, але подиву моєму немає меж 👏 🏻

Сьогодні був її перший Конкурс. Виступала в 2 категоріях. І в цих 2 категоріях посіла 1 місця!!!🥇🥇

Вау! Пишаюся! Захоплююся!",- зазначила дружина музиканта.

Фолловери щиро пораділи за таланти дочки Веселини.

"Вітаю!!! Це хороший результат і мотиватор ! Мій син теж танцює, в Харкові) можемо в парі",

"Розумничка, вітаю!!!😍 😍 😍 🔥 🔥 👏 👏 👏 👏 Це хороший результат",

"Мої привітання", - пишуть в мережі.

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