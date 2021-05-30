Син відомого українського хореографа і судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Грег, показав новий знімок на радість фанатів

Потомствений хореограф успадкував професію свого батька і перебрався подалі до Сполучених Штатів Америки, де обзавівся своєю власною танцювальною школою Chapkis Dance.

42-річний чоловік займається хіп-хопом, а ще він досить успішний блогер і частенько ділиться з шанувальниками різними знімками, де демонструє свій особняк, машини, домашніх вихованців, своїх синів і дружину, з якою живе вже 20 років, передає Politeka.net.

Останнім фото, яке Грег Чапсик оприлюднив у своєму Instagram-акаунті став фотоколаж, на якому показаний улюбленець сім'ї зовсім цуценям і через п'ять років - вже дорослим собакою.

Локацією для нього став особняк з гаражем і двома припаркованими білими автомобілями. На одній машині їздить Чапкіс-молодший, а друга, очевидно, належить його дружині.

"Деякі речі ніколи не змінюються", - підписав Чапкіс, натякаючи на те, що протягом 5-років практично нічого не змінилося, крім того, що підріс пес.

Фолловери почали коментувати побачене і ділиться своїми спостереженнями.

"Плющ біля сходів сильно виріс ...",

"І новий телефон",

"Схоже, ти купив нове взуття", - пишуть в мережі.

Раніше ми розповідали, що Грег зворушив добіркою сімейних фото, назвавши своїх рідних найголовнішим досягненням. Дивно, як сини схожі на нього.

Нагадавши, американська невістка Чапкіса оголосила про важливе рішення після 20 років шлюбу: "шалено, але..."

Також Politeka писала, що син Чапкіса показав, як змінилася його зовнішність після 20 років шлюбу з американкою.