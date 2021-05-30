Українська співачка Злата Огневич зважилася на кілька одкровень

Так, популярна українська співачка Злата Огневич, яка стала головною героїнею другого сезону реаліті Холостячка, в інтерв'ю програмі "Світське життя" розповіла, що її спонукало піти на цей проект. За словами зірки, вона йде на шоу шукати любов.

"Все моє життя проходить під прицілом камер і шукати свою любов я також буду під прицілом камер. Через свій графік. Я просто не встигаю ходити на побачення, не встигаю ні з ким познайомитися. Я щиро вірю, що Всесвіт зараз мені дає шанс", - розповіла співачка.

Злата додала, що її надихає приклад пар Ксенії Мішиної та Олександра Еллерта, а також Микити Добриніна й Даші Квіткової, які знайшли один одного на таких шоу під прицілом телекамер. Саме вони надихнули її і дали стимул піти на шоу, змінивши своє життя.

"Якби не було цих доказів, напевно, я б не пішла на це шоу, але я бачу, що люди знаходять свою реальну любов", - поділилася артистка.

Також співачка заявила, що буде вибирати серцем. Ну а якщо їй сподобається більше одного чоловіка, що бувало в її житті, вона буде цілуватися з ними на побаченнях. Тобто вона знайшла вельми пікантний спосіб, щоб обрати чоловіка - цілувати всіх, хто сподобається.

"Щоб відчути, як моє серце до них лежить, хто мені більше подобається. Я нічого поганого в цьому не бачу", - пояснила Злата.

Нагадаємо, нова "Холостячка" Злата Огневич пересварила українців.

Як повідомляла Politeka, Нова "холостячка" Огневич розплакалася, розповівши про невдалі стосунки.

Також Politeka писала, Тригубенко після відмови Мішиної "запав" на нову Холостячку Огневич: показове фото.