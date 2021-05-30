Відома українська ведуча Марічка Падалко показала, як проходило її екстремальне захоплення з чоловіком

Як повідомляє Politeka.net, ведуча програми новин на українському каналі показала, як бігла 20-кілометровий марафон по бездоріжжю, заради якого вона приїхала в Полтавську область. Знімки вона розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Також вона детально розповіла про забіг.

"Ніколи знову!"- думка після другого кілометра. "Це супер круто !!!"- відчуття на фініші після 20 кілометрів", - зазначила Падалко.

Марічка зізналася, що зі своїм чоловіком Єгором Соболєвим спочатку до кінця не розуміла, що таке «трейл» (забіг по бездоріжжю) і як сильно він відрізняється від стандартних бігових заходів.

Вона каже, що дистанцію, яку вони зазвичай біжать за 2:00, зараз долали 2:47

"Десь в'язли в грязі, яку розмив перед цим дощ, десь продиралися через гілки, на окремі підйоми могли залізти (це я про себе😂) не з першої спроби, тому що кросівки їхали вниз по розмитих водою пагорбах. Де дійсно біглося легко і можна було розгледіти всі надзвичайні навколишні пейзажі, які інакше б ніколи не побачив", - повідомила телеведуча.

Вона зазначила, що всі фотографії зроблені її чоловіком, який біг набагато краще її.

«У мене тільки після 12 км з'явилася впевненість в тому, що точно фінішую сьогодні. На останньому - так взагалі відкрилося друге дихання, бо підтримка волонтерів та організація, надзвичайні. А ще мене дуже зворушила якась місцева сім'я, в кращих марафонських традиціях вийшла на трасу, яка проходила повз їх віддалену будинок, і пропонувала всім воду, саме коли до наступних точок гідратації було ще далеко, а пити хотілося. І металевий кухоль води-найсмачніша, яку я випила за сьогодні", - повідала Марічка.

Нагадавши, зірка "1+1" Марічка Падалко зважилася показати своє перше фото з паспорта: "з глузду з'їхати...".

Як повідомляла Politeka, зірка "1+1" Марічка Падалко вбралася у вишиванку і показала коханого чоловіка: фото подружжя.

Також Politeka писала, що зірка "1 + 1" Марічка Падалко похвалилася фігурою після трьох пологів: "місце для пасочок звільнили".