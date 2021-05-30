Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала себе і розповіла про проблему

Як пише Politeka.net, Мішель Андраде встигла побудувати кар'єру успішної української співачки, уклавши контракт з продюсерським центром Олексія Потапенка (Потапа). Красуня також нещодавно стала новою ведучою "Орла і Решки", а також веде активно Instagram, де ділитися багатьом цікавим.

На фото, яке Андраде опублікувала в сторіс, красуня була в білому вбранні, знімаючи себе на телефон крупним планом. Як можна помітити, на вулиці був вітер і волосся у Мішель були розпатланими. Дівчина посміхалася і дивилася прямо в камеру.

"Я годину рівняла волосся. Ну то що?",- написала Мішель.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки, адже в сторіс Instagram немає подібних функцій.

Повідомлялося, що колишній хлопець співачки Мішель Андраде Микита Ломакін опублікував відео з Тіною Кароль, яку вважає найкращим тренером.

Так, нещодавно зірковий красень опублікував у своєму мікроблозі відео, де Тіна Кароль слухає слова пісні у виконанні Ломакіна.

"Тіна Кароль зацінила ...",- такий підпис додав Ломакін до свого посту.

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