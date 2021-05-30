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Голлівудська актриса Ольга Куриленко захопила фігурою під час нового виходу в світ

Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка свого часу зіграла дівчину Джеймса Бонда, поділилася знімком зі світського заходу у себе в Instagram, передає Politeka.net

На голлівудську актрису підписані майже 800 тисяч чоловік і 30 травня вона вирішила показати своїй великій аудиторії, як блищала перед фотокамерами об'єктивів в новому запаморочливому вбранні.

На кадрі знаменитість позує в чорній облягаючій фігуру сукні-сарафані, яка дуже сильно зціпила соковиті принади Куриленко. Через це бюст став виглядати набагато більше, ніж насправді.

Крім того, з боків наряд прикрашали дві однакові масивні брошки.

Волосся зірці зібрали в зачіску із зібраними на потилиці волоссям і випущеної у обличчя хвилястою пасмою. Макіяж візажисти виконали з акцентом на очі.

Ольга виглядала неймовірно молодою і надзвичайно стрункою.

"Сподіваюся, вам подобається ця прекрасна неділя!",- підписала зірка фотознімок.

Похвали від коментаторів не змусили себе довго чекати.

"Чудова дама 🔥",

"Яка красуня",

"В рівній мірі",

"Ти виглядаєш приголомшливо", - висловилися в мережі.

Раніше повідомлялося, що популярна актриса Ольга Куриленко здивувала новим образом, виклавши фото з соцмережа. Як видно, на новому чорно-білому фото Ольга постала на огляд публіки в образі з морськими мотивами. Перед камерою актриса з'явилася в чорно-білій смугастій кофтині, яка нагадує морську тільняшку, а на голову одягла відповідний кашкет.

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