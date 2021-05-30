Відомий український телеведучий і шоумен Юрій Горбунов поділився відвертим зізнанням
Юрій Горбунов і його дружина Катя Осадча зараз чекають другу дитину. При чому приховували вони так довго, як могли. При цьому, пара виховує старшого сина Каті від першого шлюбу, а також спільного сина Івана.
Як пише Politeka.net, у новому пості шоумен розповів про своє ставлення до Києва, з яким пов'язаний вже багато років.
"З Днем народження, найулюбленіше місто в світі!! Безповоротно в тебе закохався давно, коли приїхав поступати в театральний інститут. І з роками, ця любов стає тільки сильнішою!!" - написав шоумен у День Києва.
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Горбунов показав фото, зроблені в популярних місцях столиці.
Телеведучий сфотографувався на майданчику, з якого відкривається вид на Поділ. Також він показав знімок зроблений на тлі Андріївської церкви і в парку «Володимирська гірка.
Як відомо, Юрій Горбунов народився в місті Новий Розділ Львівської області. Виріс на Івано-Франківщині.
Нещодавно Горбунов показав фотопосеред поля з квітучим ріпаком-неосяжні території сонячно жовтого кольору на горизонті зустрічаються з блакитним небом.
"Вісь смороду-лані широкополі! Дніпровські кручі - в іншій стороні", - підписав знімок артист, згадавши вірш Тараса Шевченка"Заповіт".
Нагадаємо, що Горбунов посадив чотирирічного сина за кермо, вразивши кадрами: "тату, не заважай!".
А ще Politeka писала, що Горбунов розповів, що його пов'язує з Решетником з «Холостяка»: «Наша з Гришею місія...».
Також Politeka повідомляла, що Горбунов засвітив вагітну Осадчу в глибокому декольте, показавши, як вони проводять вечір п'ятниці: "справжній кавалер".