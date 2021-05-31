Відома американська актриса і співачка Дженніфер Лопес показує варіанти найсміливіших образів

Дженніфер Лопес має незвичайне почуття стилю, яке здатне схвилювати не одну людину. У своєму віці виконавиці може дозволити себе виглядати і скромно, і пікантно, і навіть як підліток – надягати виключно яскраві спортивні костюми.

У всіх цих луках зірка собі не відмовляє. Якщо в реальному житті вона носить спортивні костюми і хвалиться пресом, то на фотосесіях Лопес воліє робити акцент на бюсті і ногах.

Гордістю Лопес вважається її форма, якої вона домагалася не один рік. На думку Дженніфер, запорука успішного догляду за собою лежить в правильному зволоженні шкіри, великій кількості води, яку вона постійно п'є, і тренуваннях. На зйомках не так давно саме тому Лопес без скромності хвалилася вигинами в повній мірі. Чорний капелюх з чорним боді перетворили співачку на справжню кокетку.

Відзначимо, в недавній зйомці Джей Ло також показала модні луки. Зірка позувала в білосніжному костюмі, ледь не виваливши бюст. Штани на високій посадці підкреслили тонку талію знаменитості. Джей Ло була в спортивному взутті, зробивши образ тим самим, якимось більш молодіжним і грайливим.

"Красиво як завжди !!! 💙 💙 💙 ", "Королева, ні, яка діва", "бомба", "Ти виглядаєш приголомшливо👌 👌 👌", "ви дуже красиві😍", "леді бос", "Королева, а решта - ніхто", - написали користувачі мережі.

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