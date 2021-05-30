Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна продовжує насолоджуватися відпочинком зі своїм чоловіком в Мексиці і не забуває про шанувальників
Цікаве і заряджаюче на позитив відео знаменитість виклала у себе в Instagram, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Телеведуча вирушила на інший континент з чоловіком Тимуром Хромаєвим, щоб відсвяткувати своє день народження. Їй виповнилося 42 роки.
Єфросиніна вже показувала, як виглядає тераса її вілли, які наряди вона брала для відпустки, а ось тепер вирішила продемонструвати, як одягається в готельному номері.
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Спочатку в кадрі представлена Маша в білому махровому халаті. На ліжко вона кладе капелюшок, окуляри, широкі шорти на гумці, коротку синю блузку, а потім на підлогу кидає рожеві шльопанці.
Одна мить і пляжний образ Марії готовий.
Користувачі із захопленням коментують побачене, а також бажають телеведучій гарного відпочинку.
"Маша! Ви принадність! Відео прям заряджає енергією і позитивом!",
"Маша, я обожнюю вас ❤️",
"На Машу можна дивитися вічно🔥",
"Чародейка",
"Ви така витончена"
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