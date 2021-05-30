Українська телеведуча Лідія Таран поділилася одкровенням про своє дитинство

Відома киянка у день міста вирішила розповісти, як їй тут жилося. Про це пише Politeka.net, з посиланням на Instagram ведучої програми новин на телеканалі 1+1.

Лідія розповіла, що щодня їздила на метро на правий берег, де вчилася в ліцеї та ходила до палацу піонерів на Арсенальній.

«Мало хто знає, але ми - жителі Лівобережки, Дарниці та що там, навіть Русанівки, вважались недокиянами, і коли хтось з Гончара (привіт, @marichkapadalko 😜) чи Саксаганського чи інших центрових дізнавався, що ти з Лівого берега, то так трохи зневажливо на тебе зиркав☺️Ну такі вже наші київські традиції😜 Тому, коли хтось скаржиться, що Київ його не приймає, то знайте, це таке місто, де навіть кияни завжди доводили іншим киянам, що вони кияни! З того часу мій Київ виріс разів у десять і прийняв усіх, хто захотів тут бути!» - поділилася зірка.

Також Лідія Таран показала фото зроблене у 1984 році, на якому вона з мамою і братом стоять перед школою №65 в день останнього дзвоника.

«День Києва рівно через 5 днів! І за нами цвітуть каштани, і хвиля дніпровська б‘є неподалік», - романтично зазначила вона та привітала всіх зі святом.

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