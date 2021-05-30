Внучка судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, італійська актриса Анна Сафрончик показала, як розважається в джакузі з подружкою
Як передає Politeka.net, 40-річна внучка Чапкіса побудувала кар'єру моделі і актриси в Італії, де живе багато років. А ще Анна досить успішна блогерка і частенько ділиться з шанувальниками різними знімками, на яких демонструє своє струнке і витончене тіло.
Останні кадри, які красуня розмістила в сторіс Інстаграма, не стали винятком.
Італійська знаменитість показала, як відпочиває з подругами в джакузі.
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На Анні був темний роздільний купальник з пікантним вирізом зверху і з ланцюгами на плавках.
Дівчина ефектно покрутилася, тримаючи перед собою камеру: продемонструвала свою точену фігуру з плоским животом довгими ногами і невеликим, але пружним бюстом.
Також Анна може похвалитися природною красою обличчя.
Не так давно ми повідомляли, що Анна Сафрончик насолоджувалася гарною погодою в Римі.
На фото красуня сидить за столиком під відкритим небом і щасливо посміхається. На ній простий чорне вбрання з глибоким декольте. Родзинкою образу моделі стала підвіска з великим червоним каменем.
Нагадаємо, що 40-річна внучка Чапкіса з " Танців з зірками "в міні показала, чим краще молодих:"краса ніколи не йде".
А ще Politeka писала, що 40-річна внучка Чапкіса прийняла ефектну позу в сукні з мереживом, вразивши шанувальників:"яка ти красива".
Також Politeka повідомляла, що 40-річна внучка Чапкіса в майці з глибоким декольте показала, як зберігає молодість: домашні кадри.