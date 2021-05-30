Висхідна зірка української сцени співачка Ліда Лі, яку продюсує Дмитро Монатік, блищала довгими стрункими ногами в автомобілі

Лідія Скорубська (справжнє ім'я співачки) поділилася новою публікацією на своїй сторінці в Instagram, її вона приурочила до Дня Києва, який цього року святкують 30 травня.

"Вчора, по дорозі додому, написала це... тобі, Київ. 💌



Рідне і улюблене місто,

останнім часом можу насолодитися тобою вдосталь тільки пізно ввечері, але в цей час доби ти ще більше розкриваєшся... твій травневий свіже повітря, віддалений запах каштанів на всіх вулицях , вже засинають, щасливі, жителі... У такі дні ясно усвідомлюєш, що кожні провулки, місця-ключі до спогадів, пазли твоєї та інших чудових життів, що місто може по-справжньому надихати і доводити до мурашок від думки, що ти точно там, де хочеш бути..

Такий ось ти, Київ, сьогодні всі теплі слова-тобі...",- написала співачка.

На знімку Ліда зображена, як сидить за кермом автомобіля. На ній надіта чорна шкіряна куртка і короткі шорти. Співачка демонструє свої нескінченно довгі ноги у всій красі. При цьому очі її закриті.

Відзначимо, що Ліда Лі спочатку у Дмитра працювала бек-вокалісткою. Після цього красуня спробувала свої сили на творчих шоу України і в підсумку Монатік вирішив красуню взяти під опіку, роблячи її окремим артистом.

Зараз вона активно веде активне життя в соціальних мережах.

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