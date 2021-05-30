Колишній "холостяк" Михайло Заливако показав, як веселиться в компанії своєї обраниці Анни Богдан

Тепер, коли шоу "Холостяк" позаду, пара може перестати приховувати відносини. Михайло і Анна тут же скористалися цією можливістю, і тепер активно публікують в соцмережах спільні кадри. Як пише Politeka.net, у новому пості на своїй сторінці в Instagram Заливако показав їхні спільні будні.

Так, знімок зроблений в простій домашній обстановці, проте крім самої парочки на ньому є інші люди і апаратура. Можна припустити, що кадр зробили в проміжку між зйомками.

На фото Богдан з посмішкою позує перед дзеркалом в бежевому пальто. Заливако стоїть прямо за нею, а на його лобі красуються зелені Серветки для боротьби з жирним блиском шкіри.

"А як ви боретеся з жирним лобом?" ,- з гумором підписав кадр бізнесмен.

Підписники екс-"холостяка" бурхливо відреагували на його пост.

"Які ви котики", "добре, що тільки лоб", "Смішнючі ви", "Ну такі класні", "ви несхожі, навіть не знаю, чи будете ви далі разом", "роги відпали вже?!?",- пишуть люди.

Відзначимо, що нещодавно після випуску пост-шоу Заливако і Анна Богдан підтвердили, що вони все ще разом і живуть як справжня повноцінна пара.

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