Українська актриса Ольга Сумська зустрілася з балериною і суддею шоу "Танці з зірками" Катериною Кухар

Тепла зустріч відбулася за лаштунками сцени. Артистка Ольга Сумська поділилася серією нових відео на своїй сторінці в Instagram у розділі сторіз, пише Politeka.net.

"Ну ось нарешті ми зустрілися. Я думаю, коли я вже відвідаю ваш виступ", - каже Сумська.

"А я твоє, ми з тобою один за іншим танцюємо і граємо» - відповідає їй Катерина Кухар.

Потрібно відзначити, що дві знаменитості зустріли в місті Житомирі.

Прима-балерина Національної опери Катерина Кухар приїхала туди з балетом «Білосніжка», а нестаріюча красуня Ольга Сумська грала на сцені у виставі «Майстер і Маргарита».

До цього ми повідомляли, що Ольга Сумська похвалилася букетом в людський зріст.

Актриса увійшла в гримерку, будучи ще вбраною в сценічний ретро-костюм, з декількома букетами квітів. Той, що був з червоних троянд, практично досягав Ольгіної голови, при цьому "хвостики" впиралися в підлогу. Зростання актриси, як свідчать відкриті джерела, становить 178 см.

"Ще таких букетів у нас не було! Юрочка... це практично мій зріст", - каже Сумська.

Нагадавши, Сумська засвітила інтер'єр своєї нової квартири, білосніжні меблі та посуд: "Віталічек, ти задоволений?".

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