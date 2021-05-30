Популярна модель і співачка Даша Астаф'єва показала, як проходить її відпустка за кордоном

Даша Астаф'єва насолоджується відпочинком в жаркій Туреччині, звідки ділиться в Instagram цікавими знімками і своїми думками.

35-річна співачка влаштувала собі фотосесію яхті на тлі морського і гірського пейзажу. Одягнена вона була в яскраво зелений довгий сарафан, який відмінно сидів на її підтягнутою фігурі.

"Два дні була без свідомості...

Приходжу до тями) @ngphaselisbay-це справжній рай

Буду вас знайомити з пам'ятками)

Приголомшлива природа і все для того , щоб усамітнитися, насолодитися сервісом і комфортом, відчувати турботу у всьому!

Це любов!",- написала знаменитість.

Шанувальники не залишили свою улюбленицю без захоплених коментарів.

"Зелений 🔥і природа 🌋",

"Яка краса, ❤️ І природа і ви, Дашенька",

"Богиня",

"Муся, ми тут поруч з тобою! Приїжджай!, "- пишуть в мережі.

До цього знаменитість виставила серію сонячних кадрів, відправившись на довгоочікувані канікули в райський куточок. Вона позувала на тлі красивого гірського пейзажу і річки.

Співачка поділилася знімками в чорній дизайнерській сукні з закритим верхом і довгим подолом. Родзинкою представленого образу став високий розріз до стегна.

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