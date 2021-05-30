Онук знаменитої української співачки Софії Ротару зворушливо привітав свою молодшу сестру з днем народження, нагадавши про її таланти

30 травня в родині Ротару велике свято-молодшій внучці співачки Соні Євдокименко виповнюється 20 років. Як повідомляє Politeka.net, дівчину в соцмережах привітали багато рідних і близьких. Не залишився осторонь і її старший брат Анатолій Євдокименко.

Він опублікував у своєму Instagram цілу серію поздоровлень. Зокрема, Анатолій поділився відео, створеним, їх з Сонею мамою. На ньому зібрані різні уривки з попередніх роликів, якими дівчина ділилася в соцмережах і на яких показувала свій акторський і танцювальний талант.

На цих кадрах Соня з'являється в самих різних образах, проте незмінним залишається те, як добре дівчина виглядає. На ній були короткі сукні, топи і стильні блузи, серед яких виділявся наряд з леопардовим принтом.

«З днем народження, моя найдорожча сестра», - написав Анатолій.

Зазначимо, що сама Софія Ротару також привітала онуку.

У своєму посланні до Сони вона написала, що пишається їй, і побажала дівчині успіхів.

Нагадаємо, невістка Ротару показала своїх дорослих дітей, як тепер виглядають онуки артистки: "Зразкова сім'я".

Як повідомляла Politeka, єдиний онук Ротару нагадав про себе "похмурим диско", сестра і мама в захваті: "Прекрасно".

Також Politeka писала, що Софія Ротару публічно звернулася до улюбленої внучки у важливий для молодої красуні день: "пишаюся...".