Зірка Студії "Квартал 95" Юрій Ткач показав, як поводиться за лаштунками під час роботи

Як пише Politeka.net, популярний гуморист поділився новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Крім роботи в "Кварталі" і зйомок в серіалах, Ткач час від часу з'являється і на інших заходах. Судячи з нових відео, цього разу він виступав у ролі ведучого на концерті дитячої танцювальної групи.

Ткач показав себе за лаштунками, де його супроводжували дружина і дочка. Також на задньому плані можна було помітити дівчаток, які готуються до виступу. Ще перед початком концерту Ткач почав підтанцьовувати і заявив, що вже «заведений».

А під час самих танців комік щосили танцював за лаштунками, забавно розмахуючи руками.

"Розійшовся прям", - прокоментувала "виступ" чоловіка дружина.

А після цього концерту він поділився відео, на якому з цікавістю вивчав цілу тарілку їжі, яку поставили перед ним на стіл.

"Яке неоране поле. Працювати і працювати", - прокоментував комік.

Раніше ми писали, що на новому опублікованому фото Ткач постав разом з колегою - Іриною Сопонару, актрисою з "жіночого кварталу".

Парочка ховалася під парасолькою, загорнувшись в хутра.

Нагадаємо, що Ткач з "Квартал 95 «похвалився успіхом 6-річної дочки і показав її головного шанувальника:»Заводила".

Як повідомляла Politeka, Ткач з "Квартал 95" в модному вбранні підкорив харизмою в компанії Віктора Павлика:"злетілися Орли".

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