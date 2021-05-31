Що чекає на українців в обмінниках

Новий тиждень почнеться для української гривні зі зростання по відношенню до долара і євро

В середині минулого тижня іноземні валюти після тривалого падіння їх курсу несподівано рвонули вгору. Проте перед вихідними гривні вдалося зміцнити свої позиції. Позитивні тенденції для української валюти збережуться і на початку нового тижня, про що свідчать офіційні дані Національного банку.

Так, у понеділок, 31 травня, курс долара опуститься на 2 копійки і складе 27,5004 гривень.

Курс євро на початку тижня кинеться вниз ще швидше. Він впаде на 18 копійок і досягне 33,3896 гривень.

Варто додати, що на міжбанку в п'ятницю, 28 травня, долар і євро також помітно подешевшали. Курс американської валюти в продажу просів на 1 копійки – до 27,51 гривень, а курс в покупці склав 27,49 гривень. Курс ЄВРО у продажу опустився на 10 копійок і досяг 33,46 гривень.

Як розповів у коментарі РБК-Україна аналітик Вадим Іосуб, протягом найближчого тижня курс долара буде відносно стабільним по відношенню до гривні. За прогнозами експерта, на міжбанку він складе приблизно 27,5 гривень, а вартість готівкового долара в банках буде коливатися від 27,4 до 27,6 гривень.

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