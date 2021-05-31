Популярна українська співачка Анастасія Приходько відверто розповіла, як почувається через брак сну
Як відомо, 25 березня артистка стала мамою втретє. Тепер вона виховує дочку Нанну, сина Гордія і двомісячного малюка Луку. При цьому, зовсім скоро після третіх пологів зірка вирішила повернутися до роботи, і вже встигла засвітитися на телебаченні. У своєму Instagram Приходько відверто розповідає про своє життя, не соромлячись говорити і про труднощі.
Так, на новому фото співачка показала, як виглядає після непростого дня, пише Politeka.net. На знімку Приходько зображена по груди і, судячи з усього, на ній немає одягу. Це дозволяє глядачам розглянути татуювання зірки. Виглядає співачка досить втомленою.
У підписі вона уточнила, що її зовнішній вигляд пов'язаний з великою кількістю роботи і недоліком сну.
"Я, якщо чесно, падаю вже ... і працювати і не спати ... але сон для слабаків", - написала Приходько.
67-річного Бориса Мойсеєва насилу впізнали в обіймах Пугачової: "Боже, ось що значить інсульт"
Юлія Зайка з "Холостяка" влаштувала пінний вечір у ванній з новим другом: "На дівчинку схожа зовсім"
Розповніла Могилевська вразила зовнішнім виглядом і одкровенням: "Потрібно екстрено худнути"
Раптово не стало красуні-актриси, фільми з нею увійшли в історію: "Причиною смерті стала... "
Хвороба змінила Заворотнюк до невпізнання, "Прекрасній няні" стало гірше: "Інша людина"
Додамо, що раніше співачка вирішила підтримати інших матерів і поділилася чесним фото. Вона показала, як виглядає в нижній білизні без фільтрів і ретуші.
"Несподівано, правда? А я не соромлюся бути справжньою!", - написала Настя.
Нагадаємо, Приходько, яка народила третю дитину, відверто розповіла про складнощі вдома: "це каторжна робота!".
Як повідомляла Politeka, Приходько блиснула фігурою в короткому топі, засмущавши навіть Влада Яму: "Червонію...".
Також Politeka писала, що Приходько, розкривши сорочку, зважилася показати тіло після пологів, чесні фото: "Обвислий живіт, розтяжки".