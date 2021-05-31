Популярна українська співачка Анастасія Приходько відверто розповіла, як почувається через брак сну



Як відомо, 25 березня артистка стала мамою втретє. Тепер вона виховує дочку Нанну, сина Гордія і двомісячного малюка Луку. При цьому, зовсім скоро після третіх пологів зірка вирішила повернутися до роботи, і вже встигла засвітитися на телебаченні. У своєму Instagram Приходько відверто розповідає про своє життя, не соромлячись говорити і про труднощі.

Так, на новому фото співачка показала, як виглядає після непростого дня, пише Politeka.net. На знімку Приходько зображена по груди і, судячи з усього, на ній немає одягу. Це дозволяє глядачам розглянути татуювання зірки. Виглядає співачка досить втомленою.

У підписі вона уточнила, що її зовнішній вигляд пов'язаний з великою кількістю роботи і недоліком сну.

"Я, якщо чесно, падаю вже ... і працювати і не спати ... але сон для слабаків", - написала Приходько.

Додамо, що раніше співачка вирішила підтримати інших матерів і поділилася чесним фото. Вона показала, як виглядає в нижній білизні без фільтрів і ретуші.

"Несподівано, правда? А я не соромлюся бути справжньою!", - написала Настя.

Нагадаємо, Приходько, яка народила третю дитину, відверто розповіла про складнощі вдома: "це каторжна робота!".

Як повідомляла Politeka, Приходько блиснула фігурою в короткому топі, засмущавши навіть Влада Яму: "Червонію...".

Також Politeka писала, що Приходько, розкривши сорочку, зважилася показати тіло після пологів, чесні фото: "Обвислий живіт, розтяжки".