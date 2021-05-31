Відома українська актриса Ксенія Мішина, героїня шоу "Холостячка", звикла до публічності, уваги і жорсткому графіку

Після фіналу шоу "Холостячка" інтерес до зірки виріс ще більше. Не тільки амбітна роль в серіалі" кріпосна", а також перемога в танцювальному шоу зробили артистку популярною в мережі.

Ксенія Мішина зважилася розповісти, як її колишній чоловік через п'ять років з'явився в її житті і не зрозуміло за що спустив зі сходів в театрі. Про це вона розповіла в програма "Українські сенсації".

"Молодий театр" - це те місце, де в Ксенію вперше повірили, як в актрису. Жінка пропрацювала там 2 роки після народження Платона (зараз Платону 9 років, - авт.), але ще до "Танців" і "Холостячки".

За словами Мішиної, жінки повинні жити тільки в любові і повазі і бути захищеними. Що таке любов і повагу точно не знає колишній Ксенії Мішиної, який знущався над нею ще під час вагітності.

"Я не бачила Його років п'ять. І ось він намалювався. Мабуть, дізнався, що я тут працюю. Я дивилася спектакль, до мене увірвався колишній, взяв за волосся виштовхав з балкона на сходи і спустив зі сходів. Я почала тут плакати, кричати "допоможіть мені будь ласка", він почав кричати" де його дитина", він був дуже п'яний", - згадала Ксенія Мішина.

Варто відзначити, що у Ксенії Мішиної дуже непросте життя через постійну зайнятість, іноді актриса може працювати півроку без єдиного вихідного.

Нагадавши, дружина Кошового зайнялася гардеробом Еллерта після його "розставання" з Мішиною

А ще Politeka писала, що нова "сварка" Ксенії Мішиної з Еллертом обростає подробицями

Також Politeka повідомляла, що еллерт показав, з ким проводить час, Підігрів чутки про розрив з Мішиною