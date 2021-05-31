Відома співачка Ірина Білик присвятила зворушливу пісню своїй мамі, яка відійшла в інший світ

Як пише Politeka.net, артистка презентувала свою нову роботу на сторінці в Instagram.

Ірина Білик втратила маму Анну Яківну 22 травня 2020 року.

Пам'яті своєї мами співачка присвятила зворушливу композицію.

"Пісню "Аангелів не вибирають" я почула ще рік тому, коли не стало моєї мами, і вирішила обов'язково записати її на честь всіх матусь, які дивляться на нас з небес і допомагають нам як добрі світлі ангели", - зазначила артистка.

Ірина Білик зізналася, що вперше не змогла брати участь у зйомках кліпу, тому що цілий рік як тільки починала співати перші рядки цієї пісні, не могла стримати сліз. Тому було прийнято рішення замість кліпу створити під цю пісню анімаційний фільм.

Відзначимо, композиція дійсно відгукнулася в серцях багатьох. Емоційно відреагувала і актриса Ольга Сумська.

"Ірочка, до сліз..." - написала вона.

"Дуже сильна і грубока пісня!!!🙌 ❤ ️ 🙌 🙌 🙌 Браво!!!!", "У Вас прекрасна світла мама. Не хочу писати слово"була". Ви дуже на неї схожі як зовнішністю, так і теплом і добротою», «Цінуйте МАМ поки вони живі...😢 😢 😢 спасибі за пісню", "Щиро і до мурашок», «Іра, дуже сильно», «До глибини душі», - пишуть в користувачі Мережі.

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