Українська співачка Джамала розповіла про свою участь в "Танцях з зірками" і про суперечки в сім'ї, які виникли після слів Горбунова

Як повідомляє Politeka.net, Джамала розповіла Каті Осадчій для "Світського життя", чи дозволять їй чоловік і батько зважаючи на віросповідання і татарське коріння, брати участь в танцювальному шоу. Родственики завжди були не проти участі Джамали в різних конкурсах, тому що знають, що вона артистка. Але не з легкістю це сприймають.

"Нещодавно твій чоловік (Юрій Горбунов) прямо зі сцени сказав, що майже запрошує мене на "Танці з зірками", у нас вдома виникли цілі суперечки - там Відверті костюми, їх там все піднімають", - сказала Джамала.

Зірка додала, якщо вона все таки зважитися взяти участь в танцювальному шоу, то напевно, доведеться заради неї скласти спеціальний контракт, які рухи на паркеті вона робити не буде...

Примітно, що Джамала виграє всі конкурси, в яких бере участь.

Нещодавно Джамала новими фото і одкровенням зачепила навіть Софію Ротару-Джамала опублікувала фотографії, на яких позувала серед гілок каштана, насолоджуючись його цвітінням.

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