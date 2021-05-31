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Голлівудська актриса Ольга Куриленко захопила фігурою під час походу в дивовижне місце

Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка свого часу зіграла дівчину Джеймса Бонда, поділилася знімком зі світського заходу у себе в Instagram, передає Politeka.net

На голлівудську актрису підписані майже 800 тисяч чоловік і 30 травня вона вирішила показати своїй великій аудиторії, як прийшла в дивовижний ресторан.

На кадрі знаменитість позує в помаранчевій майці під шию, який дуже сильно зціпив соковиті принади Куриленко. Через це бюст став виглядати набагато більше, ніж насправді.

Волосся зірка зібрала в тугий хвіст на потилиці. Макіяж дуже легкий, ледь помітний з акцентом на очі.

Ольга виглядала неймовірно молодою і надзвичайно стрункою. В руках зірка тримала келих з алкогольним напоєм з льодом і посилала користувачам повітряний поцілунок, пильно вдивляючись в камеру.

"Загляньте в цей прекрасний ресторан в Selfriges під назвою Hive. Обідав там вчора, і мені дуже сподобалося. У них є свої бджоли, і кожне блюдо містить мед в якості інгредієнта",- підписала зірка фотознімок.

Похвали від коментаторів не змусили себе довго чекати.

"Задоволення",

"Любов 🔥",

"За кожним успішним чоловіком стоїть жінка",

"Вічно красива !!! ❤❤❤❤🙏",- висловилися в мережі.

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