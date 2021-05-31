Голлівудська актриса Ольга Куриленко захопила фігурою під час походу в дивовижне місце
Відома актриса з українським корінням Ольга Куриленко, яка свого часу зіграла дівчину Джеймса Бонда, поділилася знімком зі світського заходу у себе в Instagram, передає Politeka.net
На голлівудську актрису підписані майже 800 тисяч чоловік і 30 травня вона вирішила показати своїй великій аудиторії, як прийшла в дивовижний ресторан.
На кадрі знаменитість позує в помаранчевій майці під шию, який дуже сильно зціпив соковиті принади Куриленко. Через це бюст став виглядати набагато більше, ніж насправді.
Волосся зірка зібрала в тугий хвіст на потилиці. Макіяж дуже легкий, ледь помітний з акцентом на очі.
Наречений-мільйонер відвіз єдину внучку Софії Ротару, кадри зачаровують: "Мріяла про це"
Екс-"холостяк" Заливако з заклеєним лобом показав свої веселі будні з Богдан: "Роги вже відпали?"
Ураган перетворив вулиці на річки та засипав градом розміром з яйце: кадри лютої стихії в Україні
Змія вкусила 4-річну дівчинку: за дитину борються лікарі
По українському місту бродила роздягнена парочка закоханих, відео: "Люди їх не бентежили"
Ольга виглядала неймовірно молодою і надзвичайно стрункою. В руках зірка тримала келих з алкогольним напоєм з льодом і посилала користувачам повітряний поцілунок, пильно вдивляючись в камеру.
"Загляньте в цей прекрасний ресторан в Selfriges під назвою Hive. Обідав там вчора, і мені дуже сподобалося. У них є свої бджоли, і кожне блюдо містить мед в якості інгредієнта",- підписала зірка фотознімок.
Похвали від коментаторів не змусили себе довго чекати.
"Задоволення",
"Любов 🔥",
"За кожним успішним чоловіком стоїть жінка",
"Вічно красива !!! ❤❤❤❤🙏",- висловилися в мережі.
Раніше повідомлялося, що популярна актриса Ольга Куриленко здивувала новим образом, виклавши фото з соцмережа.
Нагадаємо, що українська дівчина Бонда Куриленко в синцях перелякала виглядом
А ще Politeka повідомляла, що українська дівчина Бонда Куриленко в майці-матросці вразила розміром декольте