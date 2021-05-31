Популярна співачка Ані Лорак емоційно звернулася до шанувальників

Артистка показала фото в пікантному вбранні на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Ані Лорак відображена в оригінальній сукні, що оголює її живіт і частково груди, на тлі екзотичних рослин.

Співачка подякувала шанувальникам за підтримку її нової пісні. 42-річна артистка презентувала новий трек "роздягнена" 28 травня.

"Дорогі мої, спасибі за мільйони переглядів і ваші приємні коментарі! "Роздягнена" вже котрий день тримається на перших позиціях у трендах YouTube 🔥», - написала співачка.

У коментарях Ані Лорак засипали компліментами.

"Кароліна, спасибі вам за таку ніжну і неймовірну пісню", "Вся пісня торкає. Спасибі величезне за вашу роботу. Красуня", "Кароліночка, кліп просто розкішний, твої образи зводять з розуму: богиня ❤️ а голос... Мої мурашки біжать без зупинки! Який зворушливий і чуттєвий кліп про головне почуття про мить, який ми повинні зберігати і цінувати! Дуже хочеться бачити тебе щасливою і коханою, щоб слова любові звучали кожну мить ❤ Кращий кліп літа 🔥 ти чудова, рідна ❤️ Браво мільйони разів", - пишуть в коментарях.

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