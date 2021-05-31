Відомий український шоумен, ведучий популярних проектів "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник показав стильний образ своєї дружини

Як пише Politeka.net, ведучий поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому він показав, в яких образах вони з дружиною з'явилися на святковому заході.

Так, Григорій і Христина Решетники побували на дні народження музею костюма і стилю Victoria Museum. Для появи на торжестві вони вирішили вибрати поєднуються образи. Ведучий позував на фото в чорному офіційному костюмі з темно-червоною краваткою і хусткою.

Його дружина ж вибрала довге вузьке плаття з червоним верхом і чорним низом. Увагу до себе привертала розшита блискітками спідниця вбрання, яка була наполовину прозорою.

"Зі своєю королевою на святкуванні дня народження Victoria Museum", - підписав знімок Решетник.

Його шанувальники тут же відреагували на пост.

"Найкращі", "які красиві", "Вау. Ви мега-шикарні подружжя", "дуже гармонійно і красиво! А чому королева без корони?", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Решетники показали спільне фото, на якому вони позують на вулиці. Христина вибрала стильний образ-на ній кокетливе світле плаття оригінального фасону, яке красиво підкреслило струнку фігуру.

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