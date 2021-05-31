Відомий український шоумен, ведучий популярних проектів "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник показав стильний образ своєї дружини
Як пише Politeka.net, ведучий поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому він показав, в яких образах вони з дружиною з'явилися на святковому заході.
Так, Григорій і Христина Решетники побували на дні народження музею костюма і стилю Victoria Museum. Для появи на торжестві вони вирішили вибрати поєднуються образи. Ведучий позував на фото в чорному офіційному костюмі з темно-червоною краваткою і хусткою.
Його дружина ж вибрала довге вузьке плаття з червоним верхом і чорним низом. Увагу до себе привертала розшита блискітками спідниця вбрання, яка була наполовину прозорою.
"Зі своєю королевою на святкуванні дня народження Victoria Museum", - підписав знімок Решетник.
Наречений-мільйонер відвіз єдину внучку Софії Ротару, кадри зачаровують: "Мріяла про це"
Знаменитий актор-красень загинув разом з дружиною, перші подробиці: "Ми більше не шукаємо живих серед жертв..."
Переможець "Голосу країни" зухвало звернувся до українців: "Навчитеся їсти зі своєї тарілки, а вже потім..."
Юлія Зайка з "Холостяка" влаштувала пінний вечір у ванній з новим другом: "На дівчинку схожа зовсім"
Юна фаворитка Олега Винника підкорила пляжним фото з коханим: "Без зайвих слів"
Його шанувальники тут же відреагували на пост.
"Найкращі", "які красиві", "Вау. Ви мега-шикарні подружжя", "дуже гармонійно і красиво! А чому королева без корони?", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Решетники показали спільне фото, на якому вони позують на вулиці. Христина вибрала стильний образ-на ній кокетливе світле плаття оригінального фасону, яке красиво підкреслило струнку фігуру.
Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетник заінтригував весільним знімком:"Красунчик".
Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Холостяка" Решетника не стримала емоцій, дізнавшись секрет Заливако і Богдан: "нарешті все...".
Також Дружина ведучого "Холостяка" Решетника показала, як виглядає без фільтрів, викликавши заздрість: "Яка дівчинка...".