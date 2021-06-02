Настя Приходько вразила кардинальними змінами в зовнішності після третіх пологів: "схожа на Надю Мейхер" "Материнство їй до лиця!" Читать на русском

Анастасія Приходько, оголосивши війну зайвим кілограмам, вийшла в світ і змусила всіх ахнути Співачка дала інтерв'ю Каті Осадчій у програмі

Анастасія, яка примудрилася тримати в таємниці своє цікаве положення навіть беручи участь в шоу "Маска" (будучи вже на останніх термінах) пояснила, чого так сильно боялася.

"Мені 33 роки, я хвилювалася, раптом щось піде не так, чи зможу я народити... Я плакала постійно, у мене такий гормональний фон був, що дуже сильно переживала. Я приховувала це від близьких, мене ніколи "не було вдома", до мене ніхто не приходив...", - розповіла вона.

Щойно секрет виявився розкритий, Приходько тепер активно виставляє кадри з малюком і ділиться своїми материнськими буднями з шанувальниками в Інтстаграм. Останнім часом зірка впритул зайнялася поверненням колишніх форм, оголосивши війну набраним під час вагітності кілограмам.

"У пологовий будинок їхала - було 70, зараз важу вже 54 - за два місяці", - Настя здивувала Осадчу. Ведуча припустила, що, мабуть, співачка не годує грудьми і сидить на жорсткій дієті, але та спростувала.

"Я не на жорсткій, а на спеціальній, для годування. Я пам'ятаю, які помилки робила з другою дитиною, тому вирішила, що цього разу я буду все робити по табличці", - повідомила Приходько.

В коментарях користувачі з жаром обговорюють зовнішність співачки. У кадрі вона з'явилася в чорній сукні в підлогу на одне плече, виставивши на огляд зону декольте. Деякі порівняли Настю, що змінилася, з іншою не менш гарячою брюнеткою шоу-бізу - Надією Мейхер.

"Колись Настя була пацанкою, а зараз матуся-матуся, Настюш, здоров'я тобі і твоїм діткам"

"Ох, Настя яка хороша стала. Материнство їй до лиця!"

"Яка красива жінки! Як приємно подивитися на обличчя без "качиних" губ, і "здутих" щік, як у наших українських "зірок"! На першому місці серед них по натуральній красі! Розумничка!"

"Така красива. Схожа на Надію Мейхер" - "Мейхер далеко до Насті. Настя, дійсно, дуже красива. Жіночна. Мейхер більше схожа на мавпочку"

"Чомусь я її завжди плутала з Надею Мейхер-Грановською, якісь типажі подібні"

Нагадаємо, Приходько висловилася про свій "найбільш провальний" номер на Євробаченні: "чим не досягнення?".

Як повідомляла Politeka, Настя Приходько зважилася на фото без одягу через два місяці після пологів:"Доброго ранку".