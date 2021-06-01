Відомий український ведучий Юрій Горбунов показав їх з Катериною Осадчою сина і поділився очікуваннями про те, яким той буде в майбутньому

Шоумен присвятив новий пост на своїй сторінці в Instagram Міжнародному дню захисту дітей. Про це пише Politeka.net.

Так, у своїй публікації ведучий нагадав про те, як важливі діти і чому дорослі повинні їх оберігати.

"З Міжнародним днем захисту дітей!! Що може бути в житті дорожче ніж наші кровинки!! І поки вони маленькі - ми їх захищаємо! Потім вони виростуть і захистять нас! Сподіваємося", - з гумором підсумував Горбунов.

На новому фото він показав їх з Катею Осадчою сина - Івана. Зараз хлопчикові вже 4 роки. На знімку вони з татом позують по різні боки вікна, спираючись руками на скло і дивлячись один на одного.

Варто відзначити, що найближчим часом в родині Горбунова і Осадчої очікується поповнення: нещодавно ведуча підтвердила, що вагітна.

Шанувальники Горбунова не змогли пройти повз його пост.

"Круто", "інакше бути не може! Захистять!", "Діти - квіти життя", "діти це наше майбутнє", - пишуть люди.

Додамо, що раніше Осадча, у якої є старший син від попередніх стосунків, також поділилася фото з Іваном.

Ведуча також розповіла про останні досягнення своїх синів-молодший готується переходити в старшу групу садка, а старший готується до випускного.

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