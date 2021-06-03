Дружина Грега, єдиного сина Григорія Чапкіса, судді з "Танців з зірками", порадувала фанатів новими яскравими фото

Як відомо, 42-річний син Чапкіса, Грег, вже багато років живе в США. Чоловік створив свою танцювальну школу в Сан-Франциско, де викладає хореографію. Крім кар'єри, Грег приуспів і в особистому житті. Вже двадцять років він одружений на жінці на ім'я Ембер, з якою виховує двох синів: 12-річного Ніколі та п'ятирічного Макса.

На свіжих кадрах, якими невістка Григорія Миколайовича поділилася в "сторіз" у себе в Instagram, уся родина постала на відпочинку на Гаваях, передає Politeka.net.

"Так приголомшливо!!! Дорога була жорсткою, але це того варте", - підписала кадри Ембер.

Вони з хлопчиками позували на скелястому пляжі, розбурхуючи фантазію фантастичним пейзажем. Також дружина Грега з молодшим сином Ніколі побалувалися в озері, розташованому в ущелині, здивувавши заднім фоном з водоспадом.

Крім того, на окремих фото Ембер зняла своїх чоловіків, що "осідлали" незвичайний джип з відкритим верхом.

"Хлопчики та їхні іграшки", - йдеться в підписі.

"Про що ще можна просити? У хлопчиків найгучніший джип на острові, ви не зможете нас не помітити. Це схоже на старі часи, коли Грег мав відпустку...", - додала Ембер.

Невістка Чапкіса досить-таки часто виставляє в своєму мікроблозі сімейні фото, ділячись досягненнями як чоловіка-хореографа, так і синів - початківців-бейсболістів. До цього вона виставляла знімок, зроблений в авто, на якому позувала разом із підрослими синами: старший сидів попереду поруч з нею, а молодший кривлявся на задньому сидінні.

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