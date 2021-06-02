Оля Цибульська роз'ятрила серця траурним постом

35-річна співачка в річницю загибелі свого друга, хореографа та зірки проєкту "Танцюють всі" Миколи Бойченка, опублікувала зворушливі кадри в своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Цибульська поділилася фрагментом танцю Миколи, з теплом підписавши: "Я знаю, що ти все бачиш. І точно посміхаєшся ❤️ Микола Бойченко❤️". Також дівчина додала зображення янгола.

Нагадаємо, Бойченка не стало 1 червня 2018 року. Танцюрист помер у лікарні, куди потрапив на "швидкій" за пару днів до цього, через ускладнення в результаті запалення легенів. Йому щойно виповнилося 32 роки.

Раптова загибель Миколи стала справжнім шоком для його колег. Він не тільки співпрацював з популярними українськими артистами, а й для багатьох з них став другом і наставником.

Бойченко народився в Севастополі. Працював у місцевому театрі юного глядача. Брав активну участь у громадському житті міста. А в 2004-му переїхав до Києва. Через рік у столиці він створив балет "Д'Артс денс проджект" і згодом почав працювати режисером-постановником на проєкті "Україна має талант", хореографом в шоу "Х-фактор" та "Танцюють всі". У 2009-му став ведучим прогнозу погоди на каналі СТБ. У нього залишилися батьки, три сестри і брат.

Користувачі досі висловлюють свої співчуття на його сторінці в Instagram. Свій останній опублікований пост Микола присвятив найдорожчій людині - матері.

"Моя любов! Моя доля! Мій родючий "грунт"! Тебе вибрало 5 душ, які росли, як під величезним, пухнастим, теплим крилом)) люблю тебе всією душею!! З днем Матері!❤",- йдеться в повідомленні.

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