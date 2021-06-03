Тіна Кароль, виявляється, не завжди "прилизана" і гламурна - в Мережу злили кумедні закулісні кадри

Шанувальники 36-річної співачки зібрали воєдино її конфузи, які встигла відобразити камера, і опублікували на одній з фан-сторінок в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

Кароль, як і будь-якій іншій людині, не чуже бажання подуріти або посміятися над собою, якщо трапилася якась смішна ситуація. Наприклад, Тіна неодноразово падала і на сцені, і за лаштунками. То красуня ненавмисно перецеплялась об чиюсь ногу (як це було в одному з ефірів "Голос країни 11"), то, власне, не утримувалася на високих підборах, як на репетиції (фрагмент показали на відео нижче).

Крім того, автор ролика нагадав про яскравий епізод з шоу "Ліпсінк Баттл", в якому Кароль була ведучою. Співачка "втратила" сукню побачивши учасників-красенів-хореографів Влада Ями і Жені Кота. Тіна в останній помент встигла притримати рукою зісковзнула з бюста тканину.

"Трохи позитиву на вечір🔥 Автор @_my_strong_girl_", - йдеться у підписі.

Користувачі, насолодившись переглядом, кинулися коментувати:

"Згадалося" а Каролюсик вже не той" 😂"

"Найпозитивніше і байтове відео за останні час! Круто!!!❤️"

"❤️ дівчинка-вогонь, пожежа, бомба...💣🔥"

"У мене аж серце зупинилося, коли Ти на репетиції впала😅"

"😂 😂Ось я щас як Тіна мало не впала ❤ ️"

"Це коли все на емоціях 🔥"

"Просто ржач😂"

"Класна добірка.👍Тиночка❤️😘"

Нагадавши, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки:"вийде у кожної господині".

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