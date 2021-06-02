Колишній чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу здивував зовнішністю на новому фото з останньої фотосесії

Після скандального розлучення з Ані Лорак, Мурат залишився в Києві один, проте тепер все частіше їде назад на батьківщину, куди запрошує відпочивати і єдину дочку Соню. Зараз чоловік вкрай рідко показує нові фото, не бажаючи нарватися на критику.

Останній пост екс-чоловіка Ані Лорак також викликав бурхливу реакцію в мережі, адже чоловік не тільки заговорив про дітей, але ще і спантеличив зовнішнім виглядом. Особливо, жінки звернули увагу не на костюм чоловіка, а на його брови дивної форми з підкресленими розрізаними лініями. Сива борода тільки надала чоловікові строгості.

"😎Дитинство-щаслива пора і час віри в чудеса! Щоб ви подарували своїй дитині щось особливе, ми з Farmasi Ukraine запускаємо розіграш до Міжнародного Дня захисту дітей " - пише Мурат.

Шанувальники відповідають:

"Looking good brother; молодчина, це прекрасна ідея, а головне радість дітям; яка хороша ініціатива, подобається; що за брови у вас.? Жах якийсь😱; обрізання. ..); @yuldasheva_bibi_ з такими ще виконавці Backstreet Boys виступали колись".

Хоча Ані Лорак намагалася уникнути галасу навколо свого розлучення з Муратом, у Кароліни навряд чи вийшло приховати причини розставання. Через публічні зради чоловіка в клубі, артистка вирішила подати на розлучення, відмовляючись коментувати своє рішення і поточні відносини. Навіть незважаючи на це, пара зберегла нейтралітет, щодо спілкування з дочкою.

Софія і живе з Лорак в Росії, а також вчиться в спеціальній елітній школі, вона також часто бачиться з батьком, їздить з ним на відпочинок або ж він приїжджає до неї. Раніше Мурат вирішив забрати дитину на жаркий відпочинок і кожен день показує в сторі, як насолоджується відпочинком з малятком.

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