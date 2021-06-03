Колишній "холостяк" Михайло Заливако зі своєю обраницею Ганною Богдан звернулися до українців, повідомивши про свою майбутню поїздку

У фіналі 11-го сезону популярного шоу "Холостяк" харківський бізнесмен Михайло Заливако зупинив свій вибір на колишній дружині екс-голови Офісу президента Андрія Богдана, Ганні Богдан. Зйомки проекту закінчилися вже кілька місяців тому, проте нещодавно пара зізналася, що все ще разом і вже встигла з'їхатися. Як пише Politeka.net, у своєму Instagram кохані поділилися новими планами на майбутнє.

Так, Михайло і Анна оголосили, що незабаром покинуть Україну. Вони збираються відправитися на один з відомих турецьких курортів-в Каппадокію.

"Друзі, привіт! Ми вирішили якось зібратися і полетіти в Каппадокію, і зараз Аня розповість вам всю інфу", - звернувся до шанувальників Заливако.

Його кохана розповіла, на які дати вони планують поїздку, і запропонувала бажаючим приєднуватися.

"Якщо комусь цікаво з нами подорожувати, ми будемо раді вашій компанії!", - вимовляє Богдан на відео і просить бажаючих писати їй в дірект.

"Мені не пишіть!",- поспішив додати Заливако.

Судячи з усього, пара хоче урізноманітнити свій відпочинок новою компанією.

Пізніше Богдан розповіла, що на їх заклик відгукнулося дуже багато людей.

"Так приємно розуміти, що така величезна кількість людей хоче провести час разом з нами", - написала Анна.

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