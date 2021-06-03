Відома російська співачка Алла Пугачова прогулялася з Філіпом Кіркоровим по Києву в далекому 1959 році

Як повідомляє Politeka.net, архівним кадром поділився у своєму акаунті в Instagram Роман Родін - особистий фотограф Філіпа Кіркорова і Алли Пугачової. Так, Родін запропонував відгадати, хто на фото.

"Продовжуєм екскурс в історію. Це фото я зняв колись у Києві. Впізнали цих двох зірок? Сподіваюся!",- написано під фото.



На фото зовсім молоді Кіркоров і Пугачова йдуть, тримаючись за руки. Кіркоров в яскравій червоній куртці і окулярах від сонця і з довгим волоссям, Пугачова в чорному пально з розпущеним волоссям.

Варто відзначити, що користувачі в коментарях згадали далеке минуле: "ні, звичайно, не знаємо, хто це...))) 😂 😂 😂 ", "Ні, хто це такі? Напевно, якихось випадкових перехожих зняли, а нам тепер ламай голову🤨", " Напевно Майкл Джексон з Мадонною?🤔", " Я навіть пам'ятаю коли це було", " наші улюблені АіФ😍 😍 😍".

Філіп Кіркоров з 10 років захоплювався Пугачовою, переспівуючи її хіти вдома. А в 1988 році познайомився з Примадонною особисто на одному з вернісажів.

У 1993 році, дізнавшись про розлучення Пугачової з Євгеном Болдіним, Кіркоров почав відправляти їй Букети квітів. У 1994 році пара оголосила про заручини.

Шлюб Пугачової і Кіркорова проіснував 11 років. У 2005 році їхня сім'я розпалася.

Нагадавши, Алла Пугачова нагрянула до одного з коханцем, як це було: "Маленький такий зростом, як комарик".

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