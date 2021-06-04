Віра Брежнєва, Валерій Меладзе та інші зірки вразили шанувальників своїм виглядом із зайвою вагою

Як відомо, більшість знаменитостей ретельно стежить за собою і своєю фігурою. Однак, це не заважає їх фанатам фантазувати на тему того, як вони могли б виглядати в інших умовах. Так, в одному з акаунтів Instagram з'явилася добірка оброблених фото, на яких знаменитостей показали із зайвою вагою. Про це пише Politeka.net.

Під удар потрапили російські зірки. Серед "розповнілих" знаменитостей виявилися співак Валерій Меладзе, співачка і ведуча Ольга Бузова, коміки Гарік Мартиросян і Семен Свєтлаков, співачка Валерія та інші.

Затесалася серед них і українка за походженням, екс-ВІА Гра Віра Брежнєва. Завдяки фото-редактору, фатальна блондинка на фото перетворилася на усміхнену повну жінку середніх років в окулярах.

Додаток додало знаменитостям повні щоки, лисини і окуляри, помітно постарівши їх.

"Коли не встиг схуднути до літа", - підписав пост автор.

Користувачі тут же почали коментувати публікацію.

"Гарік хороший у всіх трьох варіантах, але Свєтлаков перебив все", "Жесть", "схоже, хтось із зірок ще й поголитися не встиг", "зате всі тягнуть на свій вік", "Адмін явно Свєтлакова недолюблює", - пишуть люди.

Варто відзначити, що Брежнєва, судячи з усього, оцінила гумор: співачка перепостила публікацію в своїх сторіз.

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