Співачка Наталія Могилевська в несподіваному образі змусила фанатів переживати

45-річна артистка нещодавно з'явилася на червоній доріжці премії "Viva! Awards" у невдалому вбранні, на думку користувачів. Тоді багато хто дорікнув співачці, що вона за зиму помітно набрала зайві кілограми. Невідомо, чи прислухалася Наталя до думки фанатів, або просто сама захотіла схуднути, але зірка зважилася на сміливий експеримент.

Могилевська виставила фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала лисою, передає Politeka.net. При цьому вона спочатку не пояснила, що відбувається, а тільки заінтригувала тим, що "здалася".

Користувачі губилися в здогадах, деякі уявили собі найстрашніше:

"Побачила фото, серце стиснулося - подумала, що у вас онкологія. Так собі жарт, якщо що - на своєму досвіді знаю, що таке втратити волосся. Здоров'я вам і нормального почуття гумору - Я теж так спочатку подумала аж страшно стало 😳"; "Отче Наш... спаси і збережи"; "щось я розхвилювалася..."; "Наташа це новий образ або...", - писали їй в коментарях.

У своєму наступному пості Могилевська пояснила, що відбувається. Виявляється, щоб схуднути, вона звернулася за допомогою до відомого українського фітнес-тренера зі "Зважених і щасливих" Аніти Луценко, і уклала з нею парі.

"Якщо до 26 червня не скину 4 кг, то буду голитися налисо. Приєднаюся до челенджу Аніти Луценко #26іюнязубдаю. Аніта обіцяла стрибнути з парашутом, Даніель Салем, який страждає на клаустрофобію, закритися на годину в труні, а я - поголитися налисо😄", - розповіла Наталя.

Так що на фото вище, де Могилевська нібито лиса, співачка просто вирішила пожартувати, мовляв, вже програла парі.

Нагадаємо, що Могилевська, не стримавши емоцій, розплакалася за лаштунками премії "Українська Пісня року": "не знімайте".