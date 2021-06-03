"Ну що ж це таке!"

Українська актриса Анна Саліванчук розповіла про нові неприємності, які звалилися на неї після операції

35-річна дружина продюсера студії «Квартал 95» Олександра Божкова поділилася відвертим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

Як відомо, Цієї весни Саліванчук перенесла серйозну операцію на хребті, яка знадобилася їй через шийну грижу. Однак, у своєму пості вона розповіла, що це не єдина біда, яка наздогнала її за останній рік.

Актриса згадала про те, як минулої осені захворіла коронавірусом всього через місяць після народження сина. Через це вона втратила молоко. Незабаром з хворобою злягли її батьки.

Після одужання Саліванчук звернулася до косметолога, проте отримала сильну алергію, через яку її обличчя стало пурпуровим.

Вже після цього актриса перенесла операцію, а як тільки вона почала відновлюватися її сторінку в Instagram заблокували.

"Ну що ж це таке!!! Ну чому? Що ж я роблю не так? Знаєте, я раніше завжди думала, що такі ситуації виникають як наслідок моїх якихось вчинків. Але якщо я послежу за собою, за своїми вчинками, то я навіть не думаю про погане!",- емоційно написала актриса.

Вона додала, що нещодавно її наздогнало нове нещастя.

"Цим все не закінчилося!!! Мені спалили волосся! У мене навіть шкіра на голові постраждала! Я їх рятую як, можу! Повертаю нормальний вигляд. Добре що від природи хороше волосся. Але все одно потрібно відновлювати. Якийсь шалено важкий рік. Але я не здаюся!",- підкреслила у своєму пості Саліванчук.

Вона нагадала собі про те, що любить своє життя і не збирається впадати у відчай через труднощі. Крім того, актриса натякнула, що зараз у неї з'явилися нові проекти, які її сильно надихають.

Нагадавши, дружина продюсера " Квартал 95 "з ефектної блондинки перетворилася на"бабусю".

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера " Квартал 95 "показала, як виглядає після складної операції:" тепер можу...".

Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95", зникнувши після операції, зізналася, що сталося:"це інше життя".