Популярна українська співачка Настя Каменських здивувала зовнішністю

Артистка ретельно доглядає за собою, пише Politeka.net. Зірка стежить за вагою, а також використовує різні доглядові засоби для шкіри.

У своїх інтерв'ю Настя ділиться секретами привабливості. Зокрема, виконавиця робить маску для обличчя з бананом і медом. Таким чином, за словами співачки, зволожується і вирівнюється тон, а також трохи підтягується контур.

Крім того, зірка приймає ванни з лимоном, перебитим блендером, тому шкіра стає м'якше.

Зірка хвалиться результатами догляду в своєму Instagram, але не завжди користувачі Мережі позитивно сприймають подібні знімки. Зокрема, в одній з фан-груп обличчя Насті без тонни макіяжу спантеличило деяких фанатів.

"Що це на фото?", "Красуня", "тут схожа на Майкла Джексона", "Так, фото не дуже", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Настя Каменських нерідко публікує в фото без макіяжу. Так, нещодавно у своєму Instagram вона показала себе крупним планом. Красуня засмагла на відпочинку в Мексиці, а її шкіра просто сяяла.

Користувачі Мережі написали багато приємного в бік української знаменитості.

"Красива дуже🙌", " Красатуля 😍 😘😘😘😘👍👍", "красуня Настя", "Прекрасна як завжди😍", " Прекрасна 🔥❤️😍", "розкішна", " найкрасивіша з найкрасивіших дівчат світу!😍 ", "Фотка, а на ній красуня🔥❤️😍", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Настя Каменських, задерши халатик у ванній, погладила себе на камеру:"тіло буде чарівним".

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