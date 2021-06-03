Відомий український співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав двір їх з дружиною розкішного особняка

Як відомо, зоряна пара зараз живе у власному будинку в передмісті Києва. На нових кадрах у своїх сторіз Дантес показав, як виглядає їх двір, пише Politeka.net.

Співак з дружиною вирішили поснідати на своїй затишній веранді з видом на двір. Дантес засмутився через те, що не зняв їх «бенкет» на відео, проте вирішив виправитися вже в кінці сніданку.

"Ми поїли на вулиці і не розповіли вам про це! Але тут коротше було класно...сонце, літо...", - вимовляє Володимир на відео, поки Надя встає з-за столу і відправляється робити каву.

На відео можна помітити частину веранди особняка, а також його двір з акуратним газоном і басейном.

"Виходить, красиво поснідали і не зняли. А було-то добре", - підписав кадри Дантес.

За інформацією 24 каналу, Дорофєєва і Дантес живуть в закритому котеджному містечку на ділянці з великим басейном і відкритою терасою для відпочинку. Відомо, що у них вдома є велика гардеробна, яку Надя часто показує на своїх домашніх фото. Варто відзначити, що до того, як перебратися в цей особняк, пара знімала квартиру в Києві.

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