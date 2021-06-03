Відома українська телеведуча Лідія Таран показала "рятувальну операцію", яку розгорнула на своїй кухні

Ведуча програми новин на телеканалі "1+1" поділилася кумедними кадрами в розділі сторіз свого Instagram, пише Politeka.net. На них вона показала, як їй довелося «рятувати» двох курок.

Судячи з публікацій, Лідію вмовили придбати відразу дві тушки курки. При цьому ведуча сама не зрозуміла, навіщо вони їй. Однак, вона все ж знайшла їм застосування.

"Ну що, порятунок курочки номер один. Взяли найкраще, що було вдома в холодильнику, помазали всім найароматнішим і найкращим. Зараз запіку і покажу вам результат", - вимовляє на відео Таран, демонструючи своє творіння у формі в оточенні різних овочів.

Пізніше вона показала, як апетитно виглядає готову страву.

"Ну що, прямо скажемо, засмагла вона нерівномірно,але засмага їй до обличчя ... М'яка, соковита!", прокоментувала результат ведуча, демонструючи підрум'янилася курочку.

"Порятунок курочки. Фінал", - підписала вона ці кадри.

Поки ведуча так і не розкрила, що ж чекає другу курку.

Раніше ми писали, що Таран залізла на дерево під час прогулянки з донькою. На ній були надіті рожеві штани і біла блузка. А джинсову куртку вона недбало підв'язала на стегнах. Також для прогулянкового образу Лідія вибрала зручне взуття-кросівки.

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