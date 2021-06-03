Відома українська дизайнер і найкраща подруга Насті Каменських Анна Андрійчук показала засмагле тіло з мінімумом одягу і розкрила, що зараз відбувається в її житті

Після розлучення з відомим співаком Позитивом Андрійчук не сидить на місці. Вона бере активну участь в нових проектах своєї подруги Каменських, подорожує, займається власною роботою і веде блог в Instagram. Як повідомляє Politeka.net, дизайнер опублікувала новий пост, в якому розповіла про своє життя.

"Життя не перестає дивувати, так багато подій за останній час, що не встигаю за потоком. Як завжди багато роботи і це завжди дуже надихає йти вперед... спробувала себе в новій ролі, все покажу; шалено хочу на море. І танцювати. Можна просто танцювати", - написала Андрійчук.

Вона додала, що також розробляє нові моделі для свого бренду і обіцяє найближчим часом порадувати шанувальників своїми новими фото. А поки дизайнер публікує знімок зі свого відпочинку в Мексиці.

На знімку красуня позує на тлі пляжу. Можна припустити, що на ній купальник, проте Анна сидить так, що його зовсім невидно, за винятком тонкої зав'язки на трусах. Дизайнер із задоволенням демонструє своє засмагле тіло. При цьому вона відвернула своє обличчя в сторону.

Її передплатники бурхливо відреагували на цей пост.

"Ви така красуня, Аня, і Вам гарного дня і прекрасного настрою", "шикарна", "ви мій приклад обожнюю вас", "а обличчя чому ховаєш?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Каменських в домашньому образі засвітила дивні розваги на посиденьках з подругою: "Тусимо вдома після...".

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