Співачка Настя Каменських відверто розповівши про втрату батька

Останнім часом в житті 33-річної зірки відбулися глобальні зміни. Вона втратила батька, перехворіла коронавірусом.

Про це Настя розповіла для програми Дороті на YouTube-каналі, передавати Politeka.net. За словами Насті Каменських, вона з дуже благополучної сім'ї, все дитинство спостерігала правильну модель відносин чоловіка і жінки. А тепер заповнила все необхідне в своєму чоловікові Потапі. Коли помер тато Насті, вони в мамою переглядаючи відео, відпускали його.

"Саме для мене було головне, що він пішов у свідомості і він пішов не від корони. Він був уже у віці, це від старості", - сказала Каменських.

За словами виконавиці, мама подзвонила рано вранці, як ніколи рано, Настя тоді відразу зрозуміла, що тато помер.

"Я його запам'ятала (плаче і витирає сльози, - авт.), я просто сумую за ним дуже. Він останнім часом гостював у мене. Він весь час жартував, самий останній раз сказала, що дуже його люблю, І сказала: "бережи себе і маму бережи". Ми його кремували, я побачила шматочок його чола, це так боляче...", - в сльозах сказала Настя.

За словами Насті, вона впевнена, що душа перероджується. І згадує тата тільки сяючим, класним і живим.

"Я зібралася, заради мами. Їй з ним було дуже добре, вони любили. Я розуміла, що найжахливіше, що може статися, вона почала чахнути від горя. Я кажу Лідочка, ти що хочеш мене сиротою залишити? Будь ласка, зберися", - сказала Настя.

Нагадаємо, що повністю роздягнена Каменських влаштувала релакс під душем, не вимикаючи камеру:"не судіть строго".

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