Дружина українського співака Дмитра Монатіка (MONATIK), Ірина, показала своїх рідних людей і не тільки

Продюсер Ірина Монатік розповіла про те, що приготували її чоловік і команда українцям, пише Politeka.net. Зірка навіть не змогла стримати сліз.

Красуня розмістила відповідний пост у своєму Instagram. На кадрах вона показала не тільки чоловіка і дітей, але також і всю команду, яка працювала над створенням фільму "Вічно танцююча людина".

Дана картина документальна, що розповідає про становлення артиста Монатіка. Відомо, що у фільм увійшли інтерв'ю з мамою і бабусею артиста, зізнання друзів, унікальні кадри з весілля Дмитра та Ірини Монатік та інше. Робота над стрічкою розпочалася після концерту на стадіоні "Олімпійський" у 2019 році.

"Сльози щастя і гордості «Вічно танцююча людина» почала своє життя 💕 🌍 як же ми щасливі і вдячні Вам дорогі люди,так чуттєво і вміло передали внутрішній світ чудової людини @monatik_official люблю і не вірю, що ми це все пережили ,але ж це лише мала частина всього...",- написала Ірина в новому пості в Instagram.

За дві години публікація зібрала майже 5000 лайків і багато коментарів.

"Кайф! 🙏🏻❤️🙏🏻❤️🙏🏻", "Бубсьониш малий😍❤️", " ви - нереальна КОМАНДА👏 👏 👏 👏"," неймовірно!❤️А чи буде можливість подивитися онлайн, хто зараз не в Україні?) ", "Дуже чекаємо прем'єру і в інших містах", " Фото номер 3-ну яке диво!!", "Улюблені Мої люди💙 💙 💙", " які ви🙏❤️", " це неймовірно ! ❤ ", "Перше фото незрівнянне❤❤❤ 🌹 🌹 🌹 ", "Як же ми вас любимо і Вам вдячні!".

Нагадаємо, що дружина Монатіка показала старших синів і звернулася до українців:"найкраще, що може статися".

Як повідомляла Politeka, Монатік ефектно змінив імідж, з'явившись з ірокезом: "треба з Даном Баланом заспівати".

Також Politeka писала, що дружина Монатіка вбила блискучим чином в сукні в обтяжку, чоловік не стримав емоцій: "як збираєшся провести цей вечір?".