Відомий український співак Олег Винник після довгої перерви в концертній діяльності нарешті порадував своїх прихильниць

Як передає Politeka.net, артист вирушив у тур Україною. У себе в Instagram він опублікував найефектніші кадри з концерту в Дніпрі. На фото 47-річний Винник позував у традиційному чорному вбранні.

"Дніпро, отримав від вас купу емоцій!",- зазначив Винник.

У коментарях вдячні шанувальниці, яких називають "вовчицями", залишили йому масу відгуків і компліментів. Вони прийшли в захват від того, як артист запалював на сцені.

"Як тебе не любити, Олежа наш", "Дивлюся на фото і чую ваші пісні!", "Які очіііі", "Які гарні фото, ці емоції, не передати словами", «Я вже готова купувати квиток на ваш концерт знову. Фотографії прекрасні, як і ви. Я вже в очікуванні нових концертів, нової порції щастя", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Олег Винник поділився кадрами, на яких був зображений в піджаку, штанях і сорочці. Красунчик стояв на сцені, виступаючи перед залом.

Варто відзначити, що Винник став будувати успішну кар'єру в Україні вже після того, як став знаменитим за кордоном. Там артист довгий час співав у мюзиклах під сценічним ім'ям OLEGG. Найдовше Винник пропрацював у Німеччині.

Нагадаємо, що Олег Винник вивів у світ свою красуню - "дружину", про яку не розповідає:"Аленький цветочек".

Як повідомляла Politeka, вірну супутницю Олега Винника нарекли новою "королевою ночі": "краще б заспівала цю пісню, ніж Полякова".

Також Politeka писала, що Олег Винник повернувся додому зі своєю "таємною дружиною", яскраві фото: "розлука була довгою...".