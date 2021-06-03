Українська співачка і актриса, зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук заінтригувала видом в «невидимій» майці

Як передає Politeka.net, сьогодні Марта Адамчук відома завдяки своїй участі в "Жіночому кварталі". Однак прославилася дівчина під час виступу у вокальному шоу "Голос країни". Саме там Адамчук показала свій талант у всій красі. Пізніше її запросили співати в проекті "Танці з зірками".

Адамчук регулярно балує своїх підписників яскравими знімками, показуючи як яскраві образи, так і повсякденні луки. Цього разу Адамчук вирішила показати дуже натуральний ніжний лук. Вона позувала біля дзеркала в "невидимому" боді, колір якого практично повністю збігався з кольором її шкіри. Волосся зірки було злегка розпатлане, що надавало образу особливого шарму.

"Дуже красиво", - відзначили шанувальники під фото.

Раніше ми писали, що на офіційній сторінці «Жіночого кварталу» в Instagram привітали Марту з днем народження, опублікувавши архівне фото. На знімку співачка позувала в красивій м'ятній сукні з прозорими рукавами. Завдяки хайлайтеру шкіра зірки світилася. Волосся артистки красиво розвивалося.

Нагадаємо, що зірка "Жіночого кварталу" одягла весільну сукню в свій день народження і засліпила фанатів:"Будьте щасливі".

Як повідомляла Politeka, брюнетка з "Жіночого кварталу" підкорила ніжним образом, в мережі оцінили:"чудово".

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