Телеведуча і актриса Лілія Ребрик показала свої спортивні досягнення

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 40-річна Ребрик похвалилася неймовірною розтяжкою. Актриса була одягнена в чорні лосини і білу футболку. Вона займалася біля сходів на вулиці. Ребрик високо підняла ногу, фактично, сівши на шпагат. Зірка сміялася і виглядала дуже щасливою.

"Коротко про сьогоднішній день: прямий ефір «Ранок з Україною», репетиція в театрі, шпагат. А як ваш день пройшов?",- підписала фото телеведуча.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Так. Шпагат на всі 100%", "Лілія, Ви приклад для наслідування, якщо чесно ви моя мотивація і це працює. Спасибі величезне", "Вауууу! Супер!", "Форма вогонь", "розтяжка клас", "Шпагат супер", "Ось це у Вас розтяжка!", "Крутяк, Лілія, ви молодчинка", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Лілія Ребрик поділилася тим, як в їхній родині прийнято відзначати останній шкільний дзвінок. Радість від закінчення навчального року поки що може випробувати тільки старша дочка актриси Діана. За словами Ребрик, їх тепла сімейна традиція-це подарунки в кінці навчального року, які не залежать від оцінок в табелі.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик після "дівчачих" процедур з омолодженням покрасувалася в новому образі:"Аж не віриться".

Як повідомляла Politeka, Лілія Ребрик здивувала одкровенням про головну деталь свого образу: "така вже важка доля...".

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик підкорила ефектним образом на прогулянці по Києву:"справжня українка".