Співачка Настя Каменських чесно розповіла про своє минуле, а також про аварію, що змінила її життя

Настя Каменських у своєму великому інтерв'ю в ефірі "Вечеря з Дороті" розповіла багато особистого (щоб подивитися випуск, доскролльте сторінку до кінця). Під час бесіди Настя заговорила про особисті переживання, а також згадала про рідних і близьких людей.

Не могла Настя не згадати переломний момент зі свого життя. Після того, як вона одного разу їхала з концерту, сталося непоправне. Настя вирушила разом з екс-коханим і його батьками в дорогу, але потрапила у велику аварію.

Вони сіли в автомобіль, і машина вісім разів перекинулася в аварії. Настя вилетіла, вибила головою скло, дуже сильно порізала собі ногу. У цій аварії загинуло дуже багато людей, батьки Володимира, сестра колишнього хлопця зірки.

Відходячи від трагедії, Настя також намагалася довго прийти до тями і 11 років тому написала спеціальну пам'ятну композицію.

"Я сиділа після цього одна, розмірковувала з перемотаною ногою, головою. Хотілося висловити свої почуття. Так написала пісню "ти пішла», у мене там ще було дитяче моє піаніно, ось тоді так склалося – складалося в голові", - говорить Настя про подію.

Відзначимо, в одному зі своїх інтерв'ю, чоловік артистки Олексій Потапенко розповів, що після аварії Настя сильно змінилася.

"Її привезли в місцеву лікарню, зашивали голову, зашивали ногу. Їх ця історія дуже сильно зблизила. Я думаю, що в цей момент доля Насті дуже змінилася", - розповів Потап.

За його словами, переживши таку трагедію, Настя дуже змінилася, її ставлення до життя стало зовсім інше.

"Вона змінилася, тому що вона була там. Вона була на межі життя і смерті. Вона написала пісню "ти пішла" про всіх, кого втратила в цій аварії. У неї інше ставлення до цього, Це жорсткий поворот долі...Вона не бачить цього, тому що вона весь час бачить найголовніше - те, що вона була там", - додав він.